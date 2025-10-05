Биткойн обновил рекорд стоимости: сколько теперь стоит криптомонета

Биткоин / © Getty Images

Биткойн, крупнейший криптоактив по рыночной капитализации, вырос на 0,9% до 124 002,49 долларов в начале торгов в Азии, превысив предыдущий максимум июля 2025 года. В то же время эфир, второй по величине токен, достиг 4 780,04 долларов — самого высокого уровня с конца 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Ралли обусловлено ростом уверенности в снижении ставок Федеральной резервной системой, устойчивыми институциональными покупками и шагами администрации Трампа для облегчения инвестиций в криптоактивы, отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

"Технически устойчивый прорыв выше 125 000 долларов может подтолкнуть биткойн до 150 000 долларов", – написал он.

С начала 2025 года биткойн вырос на 32% благодаря регуляторным победам в США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Называя себя крипто-президентом, Трамп поддержал ряд инициатив, включая правила для стейблкоинов и пересмотр норм Комиссии по ценным бумагам (SEC) для учета криптоактивов.

На прошлой неделе исполнительное распоряжение упростило доступ к криптовалюту через пенсионные счета 401(k), что стало толчком для компаний по управлению активами, таких как BlackRock и Fidelity, управляющих криптовалютными биржевыми фондами (ETF).

Рост биткойна поднял весь криптосектор: по данным CoinMarketCap, рыночная капитализация выросла до 4,18 триллиона долларов по сравнению с 2,5 триллиона в ноябре 2024 года, когда Трамп победил на выборах.

Однако интеграция криптовалют в пенсионные сбережения вызывает беспокойство из-за их высокой волатильности по сравнению с традиционными активами, такими как акции и облигации, что может нести риски для инвесторов.