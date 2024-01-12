"Битва будет больше": хуситы угрожают США и Британии расплатой после атак по Йемену

Спикер хуситов заявил, что атаки не обойдутся без "наказания или возмездия", и группа будет продолжать нацеливаться на корабли, следующие в Израиль.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуститы заявили, что Великобритания и США должны "готовиться заплатить" за удары по Йемену. Хуситы утверждают, что во время ночного налета коалиции на 60 целей были убиты пятеро бойцов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Угрозы хуситов после атаки по Йемену

Разъяренные силы хуситов пообещали принять масштабные ответные меры, которые "превышают воображение" Запада, после мощных авиаударов со стороны Британии и США по целям в контролируемых боевиками районах Йемена.

Британские, американские истребители и военные корабли выпустили более 100 высокоточных ракет по более чем 60 целям на контролируемой хуситами территории Йемена. Так, удары были нанесены по авиабазе, аэропорту и военному лагерю.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы теперь обещают ответить на атаки, в результате которых, как они утверждают, были убиты по меньшей мере пять бойцов. Лидеры хуситов заявляют, что Британия и США должны "приготовиться заплатить высокую цену" за "откровенную агрессию".

Реагируя на атаку, спикер группировки Мохаммед аль-Бухаити заявил, что США и Британия "совершили ошибку, начав войну в Йемене".

"Вскоре они поймут, что прямая агрессия против Йемена была величайшей глупостью в их истории", — подчеркнул аль-Бухаити.

Удары по хуситам в Йемене в ночь на 12 января/Скриншот

По словам спикера хуситов Мохаммед Абдулсалама, 73 удара убили пятерых бойцов группировки и шестерых ранили. Он пригрозил, что атаки не обойдутся без "наказания или возмездия", и группа будет продолжать нацеливаться на корабли, следующие в Израиль.

"Мы утверждаем, что нет абсолютно никакого оправдания для этой агрессии против Йемена, поскольку не было угрозы международному судоходству в Красном и Аравийском морях, и целевые действия касались и будут продолжать касаться израильских кораблей или направляющихся в порты оккупированной Палестины", — говорится в сообщении спикера хуситов в Сети.

В то же время высокопоставленное должностное лицо хуситов Али аль-Кахум заявило: "Битва будет больше... и превзойдет воображение и ожидания американцев и британцев".

Представитель хуситов в МИД Йемена Хусейн аль-Эззи пообещал: "Америке и Британии, несомненно, придется подготовиться заплатить высокую цену и понести все ужасающие последствия этой вопиющей агрессии".

"Авиаудары перед рассветом усиливают эскалацию опасений по поводу более широкого конфликта в регионе, где насилие с участием групп, связанных с Тегераном, в Йемене, а также в Ливане, Ираке и Сирии возросло после начала войны Израиля и ХАМАС в начале октября", – говорится в статье.

Реакция России и Ирана на атаку по хуситам

Со своими заявлениями вмешалась и Россия: осудила удары как "нарушение международного права, направленное на эскалацию в регионе для достижения своих разрушительных целей". РФ также призвала к срочному заседанию Совбеза ООН 12 января для обсуждения этого вопроса.

"Мы решительно осуждаем эти безответственные действия Соединенных Штатов и их союзников", – заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Иран, поддерживающий вооруженные группировки на Ближнем Востоке, включая хуситов и ХАМАС, также "решительно осудил" удары США и Британии, назвав их "незаконными и эскалационными".

В то же время, советник премьер-министра Ирака Фади Аль-Шаммари предупредил 12 января, что Запад расширяет конфликт между Израилем и ХАМАСом, а также усиливает напряжение в регионе.

Удары по хуситам в Йемене – как это комментируют в Британии и США

Обвиняя хуситов в игнорировании "неоднократных предупреждений", премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что удары были "необходимы и пропорциональны".

"Несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США только на этой неделе", — сказал Сунак.

Он добавил, что британский флот продолжает патрулировать Красное море для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов, и мы призываем их прекратить свои атаки и принять меры для деэскалации.

Министр обороны Британии Грант Шеппс добавил: "Угроза невинным жизням и мировой торговле стала настолько велика, что эти действия были не только необходимы, это была наша обязанность – защитить суда и свободу судоходства".

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что целями ударов были "объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения хуситов".

В совместном заявлении США, Британии, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи говорится, что "целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море".

Напомним, Британия и США в ночь на 12 января нанесли удары с моря и воздуха по объектам хуситов в Йемене в ответ на их многомесячные разрушительные атаки по торговым судам в Красном море. Атаки со стороны хуситов нарушают морскую торговлю через Суэцкий канал – важный путь, соединяющий Европу с Азией и Ближним Востоком, что приводит к задержанию и росту цен для потребителей.

Хуситы – вооруженное движение, спонсируемое Ираном, которое за последнее десятилетие установило контроль над большей частью Йемена. С октября 2023 года хуситы атакуют судоходство в устье Красного моря, утверждая, что это делается в поддержку террористов ХАМАС, воюющих с израильскими войсками.

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