Бизнес на крови украинцев: только 9% мировых компаний покинули рынок РФ

Только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули российский рынок с начала полномасштабной войны в Украине. В Офисе президента призвали Запад проявить жесткую позицию, потому что их "молчание убивает".

Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские. В частности, остались работать в РФ: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и т.д.

Некоторые западные банки за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России. Как подчеркнул Подоялк, Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%.

"За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. Налог на прибыль компаний в России – 20%. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро только этим налогом.Сумма других сборов намного больше.То есть это и есть налог на войну, на убийства украинцев.Более того, Raiffeisen признал псевдореспублики «Л(Д)НР», предложив частично мобилизованным кредитные каникулы.Его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank", — подчеркнул политик.

Подоляк вспомнил, что недавно НАПК признало американскую корпорацию международным спонсором войны. Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.

"Они не только не вышли с рынка России, но и продолжают работу комбината бытовой химии, являющегося крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завода по изготовлению лезвий и бритвенных станков Gillette", — добавил он.

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Подоляк отметил, что общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП России. Кроме того, компании еще и способствуют мобилизационным мерам.

"В соответствии с новым российским законодательством, корпорации, работающие в России, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение. Не выйти из рынка России за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция. Не забывайте и об уровне коррупции в России Каждый бизнес пополняет карманы непосредственно путина и его окружения – авторов агрессивной войны в центре Европы», — написал он.

Подоляк считает, что "пассивное бездействие — это тоже преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильным способом завершить войну. А коллективный Запад, чей рынок для международных корпораций является более приоритетным, чем Россия, должен проявить жесткую позицию. В конце концов каждый субъект в этой партии должен определиться: декларировать ценности на бумаге или действовать. Молчание убивает. Буквально".

Напомним, мы рассказывали, что предприниматель покинула бизнес и отправилась с любимцем защищать украинскую границу.

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