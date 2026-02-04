ТСН в социальных сетях

Мир
105
2 мин

Бизнес не заменит безопасность: эксперты раскритиковали мирный план Трампа и торговлю с Кремлем

Эксперты сомневаются, что торговые соглашения между США и Россией смогут предотвратить новую войну в Украине, несмотря на планы администрации Трампа.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ключевым элементом мирной инициативы администрации президента США Дональда Трампа в отношении Украины является убеждение, что возобновление торговых связей между США и Россией сможет предотвратить возобновление войны. Более того, американские инвесторы получат прибыль.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

«Однако аналитики, ранее работавшие в экономическом секторе России, ставят под сомнение реалистичность этого подхода», — отмечается в материале.

Они отмечают, что торговля сама по себе не может гарантировать мир, а Россия далеко не является «неиспользованным Эльдорадо» для бизнеса.

«Мы снова попадаем в ту же ловушку, думая, что бизнес может изменить политические отношения», — говорит бывший рисковый аналитик, работавший в Москве.

По словам экспертов, торговля не разрешает глубинных политических и военных конфликтов. Без комплексных договоренностей о безопасности и территориальной целостности какие-либо экономические соглашения рискуют лишь усилить напряженность, а не принести устойчивый мир.

«Инвесторы могут получить прибыль, но это не значит, что война закончится», — добавляют аналитики.

На фоне этого США продолжают искать пути сочетания экономического давления и дипломатии для сдерживания России, однако эксперты предупреждают: без комплексной стратегии только через торговые соглашения мир невозможен.

Между тем стало известно, что спецпредставитель США Стив Виткофф в очередной раз отправляется на переговоры в Абу-Даби. Те же представители президента Дональда Трампа проведут очередные трехсторонние переговоры в ОАЭ по войне между Россией и Украиной.

Переговоры в ОАЭ между делегациями Украины и РФ пройдут 4 февраля. И в Киеве отмечают, что Вашингтон может проигнорировать реальные действия Москвы.

