Бизнесмен инсценировал собственную смерть, убив бездомного – фото

В Бразилии бизнесмена-мошенника обвиняют в том, что он инсценировал собственную смерть, убив бездомного и выдав тело за свое.

Об этом сообщает Need To Know.

Эдилсон Питер и неназванный подельник были арестованы в пятницу, 28 февраля. 41-летний Питер подозревается в инсценировании собственного исчезновения, а затем в попытке дважды инсценировать собственную смерть.

Он уже находился под следствием за мошенничество, поскольку якобы обманывал клиентов своей компании по производству солнечных панелей. Считается, что он пытался инсценировать собственное убийство во избежание необходимости платить своим поставщикам или клиентам.

Начальник полиции Фабиано Тониаццо сообщил местным СМИ: "Его компания продавала солнечные панели, но он не платил ни поставщикам, ни производителям панелей. Он также продавал солнечные фермы, но не доставлял панели клиентам, которые за них заплатили".

Эдилсон Питер

Расследование началось 12 февраля, когда стало известно об исчезновении Питера. Его сгоревший пикап был найден с почерневшим телом внутри 15 февраля. Детективам в то время было неизвестно, что тело принадлежало бездомному, которого, вероятно, убили Питер и его 38-летний сообщник.

Сгоревший пикап

Когда Питер осознал, что тело будет проверено на ДНК, он снова попытался инсценировать свою смерть. Его семье и местным СМИ было отправлено видео, на котором его пытали вероятные похитители. На нем было видно, как ему отрезали часть пальца и вырвали два зуба.

Тониаццо сказал: "Видео вырезано, а на втором вы видите, как шины и ветки сжигают горючим. Конечно, вы не можете сказать, есть ли под ним тело, а мы знаем, что его нет".

Вскоре после обнародования видео бутылку с частью пальца и двумя зубами бросили в дом девушки Питера. В конце концов, мертвого опознали как Вандерлея Вешенфельдера.

Полиция знала, что Питер жив, поскольку свидетели видели, как он обращался за лечением после ампутации в медицинское учреждение.

Его и его подельника задержали в Навегантесе, Бразилия, где были зафиксированы преступления. Они воспользовались своим правом хранить молчание во время допроса, а затем были взяты под стражу. Сообщник отсидел за убийства.

Эдилсон Питер и неназванный сообщник были арестованы

Адвокаты Питера Лариса Перейра Де Пин и Пауло Энрике Де Пин Рамос заявили: "Мы подчеркиваем важность ответственного рассмотрения дела с соблюдением надлежащей правовой процедуры и презумпции невиновности".

Напомним, криптотрейдер застрелился в прямом эфире после того, как потерял $500. Американцу было 23 года.

Читайте также: