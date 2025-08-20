Бизнесмен изнасиловал в самолете 15-летнюю девушку, пока та спала

Девушка на борту самолета / © pexels.com

Суд признал виновным 44-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над 15-летней девушкой во время авиарейса из Мумбаи в Цюрих. Инцидент произошел в марте, когда мужчина напал на подростка, которая спала на соседнем сиденье.

Об этом сообщает Daily Mail.

Женатый бизнесмен, который летел в Бельгию, напал на девушку на сиденье рядом после того, как она уснула на борту рейса из Мумбаи в Цюрих. До этого у мужчины был короткий разговор с подростком, после чего она уснула. Тогда злоумышленник начал совершать в отношении нее и себя сексуальные действия.

Обвиняемый признал вину в суде и заявил, что осознал свою ошибку. Бизнесмен также признался, что девушка не давала согласия на сексуальный контакт.

Суд вынес приговор в отношении злоумышленника после того, как в Швейцарии вступила в силу новая поправка к законодательству «нет означает нет». Согласно ей, изнасилованием считается любой половой акт, если жертва словами или жестами выразила несогласие. Речь идет не только про принудительный половой акт с женщиной, но и другие формы физического проникновения. Состояние шока жертвы также может быть расценено как признак отказа.

Суд признал бизнесмена виновным в изнасиловании и сексуальных действиях в отношении ребенка. Мужчина получил 1,5 года условного срока, но не будет отбывать наказание, ведь находился под стражей с марта. Судья назвал приговор «достаточно мягким» и «едва уместным».

Преступнику также запретили въезд в Швейцарию на пять лет и навсегда запретили любую деятельность, связанную с регулярными контактами с несовершеннолетними.

Судебные издержки составили почти 9000 швейцарских франков (461 470 грн). Конфискованные 1360 франков (69 733 грн) будут использованы для их покрытия.

После суда мужчину передали в миграционную службу для депортации.

