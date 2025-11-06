Бизнесмен потерял сознание рядом с Трампом: подробности инцидента в Овальном кабинете

Гордон Финдли потерял сознание во время пресс-конференции Дональда Трампа / © скриншот с видео

Реклама

Высокопоставленный представитель фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдли потерял сознание в четверг в Овальном кабинете Белого дома во время пресс-конференции, которую проводил президент США Дональд Трамп . Встреча с журналистами была посвящена соглашению о снижении цен на лекарства против ожирения. Видео инцидента сразу появилось в Сети.

Об этом пишет Anadolu .

Неожиданное прерывание трансляции

Инцидент произошел во время объявления о значительном соглашении с фармацевтическими компаниями Novo Nordisk (производитель Wegovy и Ozempic) и Eli Lilly, направленное на снижение цен и расширение покрытия популярных лекарств для похудения. Гордон Финдли, представитель Novo Nordisk, потерял сознание именно тогда, когда выступал исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс.

Реклама

Момент, когда представитель компании потерял сознание, был зафиксирован на видео , после чего прямую трансляцию сразу прервали, а журналистов попросили покинуть Овальный кабинет. Белый дом быстро дал комментарий по ситуации.

«Во время объявления в Овальном кабинете представитель одной из компаний потерял сознание. Медицинское подразделение Белого дома быстро вмешалось, и с джентльменом все хорошо. Пресс-конференция вскоре возобновится», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Реакция Трампа и помощь врача Оза

Дональд Трамп обратил внимание на инцидент и спросил, все ли в порядке. После возобновления пресс-конференции Трамп коротко прокомментировал ситуацию.

«Представитель одной из компаний чуть-чуть закружился и упал, но он в порядке. Они просто вывели его из кабинета — ред., и здесь есть врачи. Но он в порядке», - отметил президент США.

Реклама

Среди тех, кто немедленно бросился на помощь, был врач Мехмет Оз, занимающий должность администратора Центров Medicare и Medicaid Services в администрации Трампа. Он помог безопасно опустить мужчину на пол. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший также присутствовал и «торопился за медицинской помощью, пока другие ухаживали за мужем», сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи.

Хотя причины инцидента остаются неизвестными, официальные лица Белого дома подтвердили, что после получения медицинской помощи на месте происшествия мужчина чувствовал себя хорошо.

Напомним, в США показали, как выглядит Овальный кабинет президента Дональда Трампа. Чрезмерное обрамление комнаты золотом вызвало оживленные обсуждения среди американцев и глобальной сети.