Благодаря героическому сопротивлению украинцев: Мелони заявила о "проблеске надежды на мир"

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони / © Associated Press

Итальянское предложение о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Североатлантического договора, является ключевым на столе переговоров между партнерами.

Об этом премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила во время встречи в Римини, пишет издание La Repubblica.

«Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном 5 статьей НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который внесла наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим», — отметила Мэлони.

Она также заявила, что за три с половиной года войны, которую Россия развязала против Украины, «появился проблеск надежды на переговоры».

«Наконец-то, после трех с половиной лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, в течение которых она просто требовала капитуляции Киева, появился проблеск надежды на переговорный путь. Эти проблески надежды стали возможны благодаря, конечно, инициативе президента Соединенных Штатов, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и единой поддержке Европы», — сказала она.

Напомним, что вопрос гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО обсуждался в ходе переговоров президента Украины Зеленского с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

В то же время в Белом доме до сих пор верят, что личная встреча Зеленского и Путина сможет изменить позицию Москвы. Также в Вашингтоне считали, что встреча Путина с аплодисментами и красной дорожкой на Аляске, обернувшимся полным позором для США, даст Трампу возможность хвастаться завершением уже не 6, а 7 войн.