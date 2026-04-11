Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение благодатного огня. / © Associated Press

В Великую субботу, которая в этом году пришлась на 11 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Об этом стало известно во время трансляции ежегодной торжественной церемонии.

Ежегодно церемонию восхождения Благодатного огня проводят в канун Пасхи, а сам чин совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Во время обряда внутри храма погашены все свечи и лампадки. Вход в часовню закрывают, а дверь накладывает особую восковую печать вратарей Храма Гроба Господня.

После этого Иерусалимский патриарх, держа в руках кучу из 33 свечей для принятия Благодатного огня, трижды обходит Кувуклию с особой молитвой. Затем входит в часовню Гроба Господня и молитвы возле Трехдневного ложа Христа Спасителя. Через пять-десять минут происходит восхождение Благодатного Огня.

Что известно о нынешней церемонии Восхождения

В этом году в Иерусалиме церемония восхождения Благодатного огня состоится в фактически закрытом формате. Решение приняли израильские правоохранители, ведь из-за обострения на Ближнем Востоке существует угроза обстрелов.

Обычно у Гроба Господня собираются тысячи верующих, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Впрочем, нынешние условия не позволяют проводить массовые мероприятия, потому что безопасность людей остается главным приоритетом.

В храм допустят лишь ограниченное количество людей: представителей духовенства и официальных делегаций. Доступ в Старый город будут контролировать.

Напомним, из-за разных календарных систем католики и православные часто празднуют Пасху (Воскресение Христово) в разные дни. В западной традиции, которой придерживаются римско-католическая церковь и большинство протестантских общин, Пасху праздновали 5 апреля. Православная Пасха будет праздноваться в воскресенье, 12 апреля. Это – на целую неделю позже, чем у католиков.