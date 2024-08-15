Благотворительная организация борьбы с бедностью раздала 400 человек конфеты с метамфетамином

Полиция Новой Зеландии пытается отследить сладости, содержащие "потенциально-смертельные дозы метамфетамина" после того, как они были распространены благотворительной организацией в Окленде.

Об этом сообщает BBC.

До 400 человек могли получить сладости от Auckland City Mission в составе продовольственной посылки, заявила благотворительная организация по борьбе с бедностью. Сладости были пожертвованы анонимно одним из граждан в запечатанной розничной упаковке. По меньшей мере, три человека, в частности ребенок, впоследствии обратились за медицинской помощью, хотя сейчас никто из них не находится в больнице.

"Мы не знали, что леденцы содержали метамфетамин, когда их распространяли", — сообщил представитель благотворительной организации.

По данным Фонда борьбы с наркотиками Новой Зеландии, каждое отдельное лакомство может стоить около 1000 новозеландских долларов (601 доллар США).

Полиция заявляет, что инцидент мог быть случайностью, а не целенаправленной операцией, но не сделали никаких выводов, поскольку еще рано об этом говорить.

Конфета с метамфетамином / Фото: The Auckland City Mission

Благотворительная организация сообщила власть после того, как один из получателей сообщил о "странном вкусе" конфет. Тогда некоторые сотрудники организации сами попробовали сладости и согласились с жалобами, а затем начали "чувствовать себя странно". Затем они отправили конфеты на проведение тестов в наркологический фонд, подтвердивших, что в образцах содержались потенциально смертельные дозы метамфетамина. В своем заявлении фонд сообщил, что они обнаружили около 3 г метамфетамина в конфете, отправленной на тестирование.

"Обычная доза для проглатывания составляет от 10 до 25 мг, поэтому этот леденец содержал до 300 доз", — говорит Сара Хелм, добавив, что проглатывание такого количества наркотика "чрезвычайно опасно и может привести к смерти".

По данным фонда, метамфетамин может вызвать боль в груди, учащенное сердцебиение, судороги, гипертермию, делирий и обмороки.

Полиция попросила людей, имеющих эти сладости, немедленно связаться с ними.

Конфета с метамфетамином / Фото: New Zealand Drug Foundation

Тем временем, малайзийская компания Rinda заявила, что "не использует и не одобряет использование каких-либо незаконных наркотиков" в своей продукции.

"Мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами и соответствующими органами власти, чтобы решить эту проблему и защитить целостность нашего бренда", — говорится в заявлении компании.

Стивен Пе, генеральный менеджер компании, сообщил местному новостному сайту Stuff NZ, что конфеты с наркотиками, которые он видел на фотографиях, были белыми, тогда как продукция Rinda — желтого цвета.

Напомним, опасный преступник, разыскиваемый 20 лет, устроился на работу полицейским. Он совершил убийство еще в декабре в 2004 году.

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