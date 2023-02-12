Блеф или правда: зачем Пригожин признал, что для захвата Донбасса нужно до двух лет

Главарь российского ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в известной степени самостоятельный игрок среди российского командования. Более того, он рискованный и пытается переиграть всех, поэтому иногда признает преимущества противника.

Об этом сказал адвокат и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua.

По словам Фейгина, проанализировавшего поведение и интервью Пригожина российскому пропагандисту Семену Пегову, у главаря российского ЧВК "Вагнера" есть определенный элемент публичной самостоятельности, которую он пытается использовать для того, чтобы, например, его ликвидация была более проблемной.

"С другой стороны, а что он у нас великий полководец? Он говорит такие вещи, чтобы, скорее, кого-то подразнить. Откуда взялась эта цифра – 1,5-2?.. (слова Пригожина о якобы захвате Донбасса Россией за 1,5-2 года – ред.) Он ее придумал? Я думаю, что он самостоятелен в том, что может говорить. Он такие вещи произносит сам. Возможно, за что-то ему "прилетает". Но ведь он игрок. Он ставит все фишки на стол, а в этом состоит определенный элемент публичной самостоятельности, которую он пытается использовать для того, чтобы, например, его ликвидация была более проблемной", — добавил Фейгин.

Напомним, в этом же интервью главарь российского ЧВК "Вагнера" размечтался об оккупации Украины до Днепра и заявил о своем "плане" дойти до Ла-Манша.

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