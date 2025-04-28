Блекаут в аэропортах Европы: пассажиры застряли в дороге

Блекаут в аэропортах 28 апреля — причина / © pixabay.com

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Масштабный блекаут в Европе 28 апреля затронул значительную часть Испании и Португалии. Аэропорты остались без электроэнергии, светофоры и телефонные линии не работают, мадридский метрополитен эвакуировали, а движение поездов остановили.

Об этом сообщает news.sky.com.

«Редкое атмосферное явление» стало причиной огромных отключений электроэнергии в Португалии и Испании», — говорится в сообщении.

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Блэкауты накрыли значительную часть Испании и Португалии.

Фото: Charlotte Kavanagh Аэропорты ЕС во время блекаута 28 апреля — Лиссабон

Что происходит в основных аэропортах Европы

Аэропорты Испании и Португалии сильно пострадали от отключения электроэнергии 28 апреля.

Как сообщили Sky News пассажиры в трех аэропортах, в которые журналисты обратились за комментарием, подачу электроэнергии возобновляются.

Лиссабон

«Мы получили несколько сообщений из аэропорта Лиссабона о том, что электроэнергия действительно там исчезла, но, похоже, ее поставки уже возобновились. Однако мы не получили никаких официальных сообщений от аэропорта. Путешественница Шарлотта сказала нам: „Это ужасно… аэропорт ничего не сделал, чтобы помочь никому, и теперь просто опубликовал объявление, в котором говорится, что все пассажиры должны покинуть аэропорт и связаться со своей авиакомпанией“, — говорится в сообщении пассажирки.

Мадрид и Барселона

Aena — испанская государственная компания, управляющая внутренними и международными аэропортами и имеющая интересы в аэропортах Мексики, США, Кубы, Колумбии, Бразилии, Боливии, Швеции и Британии, заявила, что из-за отключения электроэнергии аэропорты столкнулись с «некоторыми проблемами».

«Из-за отключения электроэнергии в аэропортах происходят некоторые проблемы. Активный генератор аварийного режима. Пожалуйста, обратитесь в свою авиакомпанию, поскольку возможны перебои с доступом и наземным транспортом», — говорится в сообщении источника.

Похожая история в Барселоне, где люди массово заявляли об отключении электроэнергии. По словам одного из пассажиров, электроэнергии не было около 40 минут, но затем подачу возобновили.

«Электроэнергия сейчас снова включена, но экраны на гейтах до сих пор не работают», — сказал он.

Напомним, Украина предлагает поддержку Европе после произошедшего сегодня во многих городах блекаута, о чем стало известно 28 апреля на фоне масштабных сбоев в электроснабжении, коснувшихся Испании, Португалии, а также части Франции и Андорры.

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