Блекаут в Берлине: десятки тысяч немцев провели ночь в холоде и темноте в результате диверсии

Блекаут в Берлине / Иллюстративное фото

В юго-западной части Берлина десятки тысяч человек остались без электроснабжения. Зимняя ночь при температурах около нуля стала испытанием для жителей германской столицы. Тысячи семей вынуждены были искать убежища у друзей или греться в аварийных пунктах из-за отсутствия света и тепла.

О ситуации в Берлине сообщает издание FAZ.

Масштабы аварии

Сначала без света осталось 45 000 домохозяйств и 2200 фирм в районах Николасзее, Целендорф, Ваннзее и Лихтерфельде. По состоянию на ночь 4 января энергетикам удалось частично возобновить поставки для 7000 абонентов.

Однако ситуация остается критической:

«По состоянию на сегодняшний день 38 000 домохозяйств и более 2000 коммерческих клиентов все еще отключены от сети», — говорится в публикации.

Оператор сетей Stromnetz Berlin прогнозирует, что полное восстановление электроснабжения возможно не раньше второй половины дня четверга .

Причина – диверсия

Инцидент произошел ранним утром в субботу: загорелась кабельная перемычка над Тельтов-каналом, питающим электростанцию Лихтерфельде. Огонь повредил важные магистральные линии.

Полиция проводит расследование по факту поджога.

«Службе государственной безопасности, отвечающей за политические преступления, поступило письмо с признанием, подлинность которого проверяется», — сообщили правоохранители.

В офисе сенаторки по экономике Франциски Гиффай подтвердили, что власти выходят из версии об «преднамеренном акте». Обычно замена таких высоковольтных кабелей длится пять недель, но сейчас строители пытаются построить временную схему за считанные дни.

Жизнь во тьме

Отключение электричества повлекло за собой ряд проблем:

Исчезло отопление: Большинство систем, даже газовых, нуждаются в электричестве для работы насосов и контроллеров. Также пострадало централизованное теплоснабжение.

Закрытые магазины: Супермаркеты и магазины не работают.

Проблемы связи: Полиция предупреждает о сбоях в работе мобильных и стационарных телефонов.

Власти открыли пункты обогрева в церквях и административных зданиях, где люди могут зарядить телефоны и выпить горячий. На темных улицах усилено патрулирование полиции, установлены дополнительные световые башни для безопасности.

Спасатели призывают берлинцев быть осторожными с альтернативными источниками тепла и света и советуют использовать фонарики как безопасную замену свечам.

Напомним, тысячи пассажиров были заблокированы в Британии и Франции перед Новым годом из-за блекаута в тоннеле под Ла-Маншем . Люди, которые планировали встретить Новый год с родными, не смогли пересечь туннель, что привело к оказавшимся заблокированным с обеих сторон Ла-Маншу. В Лондоне нервы людей не выдерживают, приходится вмешиваться полиции, а водители авто застряли в безвыходной ситуации.