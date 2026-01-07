Блэкаут в Берлине / © Getty Images

Реклама

Ответственность за диверсию, которая оставила без светастолицу Германии Берлин, взяла на себя леворадикальная группа Vulkan. Однако ошибки в тексте письма, обнародованного диверсантами, указывают на то, что его перевели с русского на немецкий язык.

Об этом пишет немецкое издание Welt

В частности, на возможную причастность государства-агрессора указал депутат Бундестага от Христианско-демократической партии ФРГ (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Реклама

Политик заявил изданию, что в письме, в котором левоэкстремистская группа взяла на себя ответственность за поджог кабельного моста 4 января, используется «странный язык и необычные формулировки».

Кизеветтер назвал язык письма «корявым» и отметил, что либо левые экстремисты не владеют должным образом немецким языком, либо «им приказывают, что они должны говорить».

Он подчеркнул, что этой версии необходимо уделить внимание.

Эксперт по искусственному интеллекту Андреа Шлютер в комментарии изданию заявила, что достаточно уверена в том, что некоторые формулировки «не были сразу составлены на немецком языке».

Реклама

Однако заместитель начальника берлинской полиции Марко Лангнер заверил СМИ, что на российский след в расследовании диверсии «ничего не указывает».

По его словам, все очень четко ведет к немецким радикалам. Следствие считает публичное признание причастности группировки настоящим и указывает на то, что такие письма — типичный почерк подобных организаций, а цели нападения «также подходят».

Напомним, в юго-западной части Берлина десятки тысяч людей остались без электроснабжения. Зимняя ночь при температурах около нуля стала испытанием для жителей немецкой столицы.