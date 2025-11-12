Блэкаут в Доминиканской Республике: более 11 млн человек остались без света

Доминиканская Республика / © Associated Press

Доминиканская Республика, расположенная в Карибском море и имеющая население более 11 миллионов, столкнулась с масштабным отключением электроэнергии.

Об этом сообщает Associated Press.

Правительство Доминиканской Республики заявило, что причиной масштабного отключения электроэнергии стали сбои в системе передачи электричества, однако точный фактор, который вызвал аварию, пока неизвестен. Как сообщает Доминиканская компания по передаче электроэнергии, остановка работы генераторов в Сан-Педро-де-Макорис и на электростанции в Кискее вызвала каскадные сбои на других энергетических объектах. На вечер 11 ноября уже удалось восстановить примерно 15% энергосистемы, но дата полного восстановления электроснабжения для всей страны пока не определена.

«Мы будем постепенно восстанавливать электроснабжение», — заявил министр энергетики Доминиканской Республики Джоэл Сантос, подчеркнув, что приоритетными остаются транспортная инфраструктура и система здравоохранения.

Министр также добавил, что местные власти сейчас изучают причины масштабного отключения электроэнергии, отметив сложность работы электрической системы и необходимость детального анализа перед предоставлением окончательного отчета.

Масштабный блэкаут больше всего коснулся столицы Доминиканской Республики — Санто-Доминго. Из-за отключения электроэнергии остановился общественный транспорт, включая метро и канатные дороги. Больницы, банки и другие крупные учреждения были переведены на питание от генераторов, тогда как жилые дома и мелкие предприятия остались без электричества.

По данным Международного энергетического агентства, основным источником электроснабжения Доминиканы является нефть, а также уголь и природный газ. Использование возобновляемых источников энергии — солнечной, ветровой и гидроэнергии — пока незначительное.

