Блэкаут в Германии продлится еще очень долго: в чем причина

Блэкаут / © Associated Press

Особенности организации инженерных сетей в Германии, где все коммуникации проложены под землей и практически не охраняются, создают уязвимость к возможным диверсиям, а поиск и ликвидация повреждений является сложным и длительным процессом.

Об этом рассказала программный директор AdlerA e. V. Оксана Орел в эфире телеканала КИЕВ24.

По ее словам, в Германии отсутствуют воздушные линии электропередач и кабели, а все коммуникации сосредоточены под землей.

«На самом деле в Германии нет уличных столбов и таких, как у нас, кабелей, которые находятся в воздухе. Все находится под землей. И под землей все кабели и все коммуникации проходят параллельно. То есть: вода, отопление, интернет, свет — все идет параллельно в одном, будем так говорить, канале», — сказала она.

Орел отметила, что в случае повреждения таких сетей место аварии невозможно определить визуально.

«И когда его как-то повредили, это надо вскрыть большую площадь земельного участка, очень глубоко зайти туда и поискать все эти места. То есть это не видно, это надо искать, где произошло именно это повреждение», — сказала она.

Кроме того, эксперт обратила внимание на отсутствие в Германии постоянных аварийных бригад электриков.

«Это одна история. Вторая история: поскольку у них нет потребности в том, чтобы каждый день ремонтировать после того, как, например, там ветер или дождь и свет исчезает — у них нет таких мощных профессиональных команд электриков, которые на постоянной основе обеспечивают деятельность электросетей. Они работают в большинстве как аутсорс. То есть что-то произошло — очень крайне редко, очень крайне редко. Никому в голову не могло прийти о том, что может быть какая-то диверсия, связанная с коммуникациями», — сказала она.

По словам Орел, такая модель функционирования инфраструктуры сформировалась в течение многих лет и привела к фактическому отсутствию охраны критических объектов.

«И так продолжается уже очень много лет. То есть немцы, они привыкли к тому, что все в порядке. И эти объекты, которые находятся критические, они практически не охраняются. То есть к ним есть доступ. Они находятся, ну, в элементарной доступности для рядового гражданина. Я могу идти по улице, бросить туда что угодно — или зажигалку, или что — и там может быть, ну, какая-то критическая ситуация. Потому что никому в голову не приходит о том, что кто-то может повредить что-то…», — сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в юго-западной части Берлина десятки тысяч людей остались без электроснабжения. Тысячи семей вынуждены были искать убежища у друзей или греться в аварийных пунктах из-за отсутствия света и тепла.

Как стало известно, загорелась кабельная перемычка над Тельтов-каналом, питающим электростанцию Лихтерфельде. Огонь повредил важные магистральные линии. Сейчас полиция ведет расследование по факту поджога.

На фоне этих событий, беженцы из Украины организовали «Пункты несокрушимости», чтобы помочь местным жителям.