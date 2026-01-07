ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
790
Время на прочтение
3 мин

Блэкаут в Германии продлится еще очень долго: в чем причина

Оказалось, что Германия уязвима к диверсиям из-за подземной системы коммуникаций и отсутствия охраны критической инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Блэкаут

Блэкаут / © Associated Press

Особенности организации инженерных сетей в Германии, где все коммуникации проложены под землей и практически не охраняются, создают уязвимость к возможным диверсиям, а поиск и ликвидация повреждений является сложным и длительным процессом.

Об этом рассказала программный директор AdlerA e. V. Оксана Орел в эфире телеканала КИЕВ24.

По ее словам, в Германии отсутствуют воздушные линии электропередач и кабели, а все коммуникации сосредоточены под землей.

«На самом деле в Германии нет уличных столбов и таких, как у нас, кабелей, которые находятся в воздухе. Все находится под землей. И под землей все кабели и все коммуникации проходят параллельно. То есть: вода, отопление, интернет, свет — все идет параллельно в одном, будем так говорить, канале», — сказала она.

Орел отметила, что в случае повреждения таких сетей место аварии невозможно определить визуально.

«И когда его как-то повредили, это надо вскрыть большую площадь земельного участка, очень глубоко зайти туда и поискать все эти места. То есть это не видно, это надо искать, где произошло именно это повреждение», — сказала она.

Кроме того, эксперт обратила внимание на отсутствие в Германии постоянных аварийных бригад электриков.

«Это одна история. Вторая история: поскольку у них нет потребности в том, чтобы каждый день ремонтировать после того, как, например, там ветер или дождь и свет исчезает — у них нет таких мощных профессиональных команд электриков, которые на постоянной основе обеспечивают деятельность электросетей. Они работают в большинстве как аутсорс. То есть что-то произошло — очень крайне редко, очень крайне редко. Никому в голову не могло прийти о том, что может быть какая-то диверсия, связанная с коммуникациями», — сказала она.

По словам Орел, такая модель функционирования инфраструктуры сформировалась в течение многих лет и привела к фактическому отсутствию охраны критических объектов.

«И так продолжается уже очень много лет. То есть немцы, они привыкли к тому, что все в порядке. И эти объекты, которые находятся критические, они практически не охраняются. То есть к ним есть доступ. Они находятся, ну, в элементарной доступности для рядового гражданина. Я могу идти по улице, бросить туда что угодно — или зажигалку, или что — и там может быть, ну, какая-то критическая ситуация. Потому что никому в голову не приходит о том, что кто-то может повредить что-то…», — сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в юго-западной части Берлина десятки тысяч людей остались без электроснабжения. Тысячи семей вынуждены были искать убежища у друзей или греться в аварийных пунктах из-за отсутствия света и тепла.

Как стало известно, загорелась кабельная перемычка над Тельтов-каналом, питающим электростанцию Лихтерфельде. Огонь повредил важные магистральные линии. Сейчас полиция ведет расследование по факту поджога.

На фоне этих событий, беженцы из Украины организовали «Пункты несокрушимости», чтобы помочь местным жителям.

Дата публикации
Количество просмотров
790
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie