ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Блэкаут в Москве: эксперт оценил возможности украинских ударов

Некоторые объекты в Москве и Подмосковье имеют высокий уровень защиты, но украинские специалисты умеют находить уязвимые точки.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Отключение света в Подмосковье из-за «аварийной ситуации» после атаки украинских дронов может свидетельствовать, что Украина имеет возможность вызвать блэкаут даже в столице Российской Федерации.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, обесточивание Москвы — задача сложная, но выполнимая.

«Мы можем частично обесточить определенные регионы в Москве, Подмосковье и Большом кольце вокруг Москвы… можем постепенно приближаться к энергетическому блэкауту ключевых объектов», — отметил эксперт.

Станислав Игнатьев назвал три возможных сценария:

  • удары по газораспределительным подстанциям;

  • удары по самим объектам генерации;

  • удары по ключевым подстанциям.

Он отметил, что некоторые объекты имеют высокий уровень защиты, но украинские специалисты уже находили уязвимые точки, в частности в инфраструктуре, поставляющей топливо на оккупированные территории.

Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie