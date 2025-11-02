Блэкаут в Москве: эксперт оценил возможности украинских ударов

Атака на Россию / © ТСН.ua

Отключение света в Подмосковье из-за «аварийной ситуации» после атаки украинских дронов может свидетельствовать, что Украина имеет возможность вызвать блэкаут даже в столице Российской Федерации.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, обесточивание Москвы — задача сложная, но выполнимая.

«Мы можем частично обесточить определенные регионы в Москве, Подмосковье и Большом кольце вокруг Москвы… можем постепенно приближаться к энергетическому блэкауту ключевых объектов», — отметил эксперт.

Станислав Игнатьев назвал три возможных сценария:

удары по газораспределительным подстанциям;

удары по самим объектам генерации;

удары по ключевым подстанциям.

Он отметил, что некоторые объекты имеют высокий уровень защиты, но украинские специалисты уже находили уязвимые точки, в частности в инфраструктуре, поставляющей топливо на оккупированные территории.

Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ.