Блэкаут в Москве: эксперт оценил возможности украинских ударов
Некоторые объекты в Москве и Подмосковье имеют высокий уровень защиты, но украинские специалисты умеют находить уязвимые точки.
Отключение света в Подмосковье из-за «аварийной ситуации» после атаки украинских дронов может свидетельствовать, что Украина имеет возможность вызвать блэкаут даже в столице Российской Федерации.
Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии телеканалу «Киев24».
По его словам, обесточивание Москвы — задача сложная, но выполнимая.
«Мы можем частично обесточить определенные регионы в Москве, Подмосковье и Большом кольце вокруг Москвы… можем постепенно приближаться к энергетическому блэкауту ключевых объектов», — отметил эксперт.
Станислав Игнатьев назвал три возможных сценария:
удары по газораспределительным подстанциям;
удары по самим объектам генерации;
удары по ключевым подстанциям.
Он отметил, что некоторые объекты имеют высокий уровень защиты, но украинские специалисты уже находили уязвимые точки, в частности в инфраструктуре, поставляющей топливо на оккупированные территории.
Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ.