Блэкауты в России — месть или влияние войны.

Отсутствие света в русских домах вряд ли поколебано желание Кремля продолжать войну против Украины.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем канале YouTube.

По его словам, завершение агрессии будет зависеть не от временных неудобств — вроде блекаутов — а от развала финансовых, демографических и социальных ресурсов, позволяющих России вести боевые действия.

Портников отмечает: эмоциональные призывы «затемнить» российские города можно понять как своеобразную месть — людям, которые, по мнению многих, безразличны страданиям Украины. Однако, отмечает он, тьма не прекратит имперские амбиции Кремля. Напротив, такие шаги могут еще больше объединить население вокруг власти и подкрепить нарративы о «внешней угрозе».

Журналист подчеркнул, что реальное изменение ситуации могут принести лишь системные удары по военно-экономическому потенциалу России — устранение доходов от энергетики, разрушение производственных цепей и истощение финансирующих войну ресурсов.

Напомним, что ранее Портников говорил об активизации ударов РФ по тыловым городам и промышленным объектам Украины, что может привести к масштабному разрушению инфраструктуры.

Напомним, уничтожение или сохранение модели РФ напрямую зависит от Украины, также считает публицист Виталий Портников.

По его мнению, в случае проигрыша Кремля, в войне начнется реальный, а не формальный этап распада имперской государственности. Для Москвы содержание Украины является последним шансом.