Блекаут в Москве: изменит ли он течение войны и действия Кремля — эксперт

Блекаут в Москве – сиф или реальность / © Associated Press

Потенциальный блэкаут в Москве не сможет изменить отношение Кремля и граждан РФ к войне.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ сказал об этом в интервью Главреду.

Аналитик считает, что это иллюзия, и призывает сосредоточиться на конкретных действиях, а не на пустых разговорах.

Почему не стоит обсуждать возможный блекаут

Гончар подчеркнул, что дискуссии по поводу вероятного отключения света в российской столице в осенне-зимний период преждевременны и бессмысленны. По его мнению, такие обсуждения лишь подражают западной логике: попытка испугать агрессора словом, что на практике почти не работает.

«Сначала нужно действовать, а потом уже информировать, а не наоборот. Лучше меньше говорить и больше делать», — заметил эксперт.

Гончар утверждает: даже если блекаут в Москве произойдет, это не изменит фундаментального отношения россиян и российского руководства к военным действиям. Он напомнил, что чрезмерное обсуждение гипотетических средств влияния, таких как украинские баллистические системы или ракеты «Фламинго», лишь приводит к увеличению вражеских ударов по украинским городам, которые являются центрами нашего оборонного производства.

«Агрессор будет продолжать войну, пока его не привести в состояние недееспособности. Разговоры на него не влияют», — резюмировал Михаил Гончар.

Системный кризис в энергетике РФ: Дефицит и санкции

Между тем ситуация в самой российской энергосистеме далека от стабильности. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что энергосектор РФ переживает глубокий кризис, вызванный внутренними проблемами.

По его данным, дефицит мощностей в стране уже достиг 25 ГВт, что делает систему очень уязвимой. Это состояние есть следствие не случайных сбоев, а масштабных системных проблем.

Из-за дефицита электроэнергии 42 региона России уже вынуждены вводить ограничения в пиковые часы — от центральных областей до Сибири и Дальнего Востока.

Коваленко подчеркнул, что международные санкции нанесли энергетике РФ «серьезный, фактически невосстановимый удар». У России отсутствуют резервы, инфраструктура деградирует, а плана выхода из кризиса нет. Он предполагает, что по сравнению с будущими энергетическими проблемами потеря нефтеперерабатывающих заводов будет казаться незначительной.

По мнению руководителя ЦПИ, руководство РФ сейчас имеет один основной план: уберечь Москву, жертвуя ради этого интересами других регионов. Санкции и удары по украинской инфраструктуре гарантируют российскому населению «холодную и темную зиму».

