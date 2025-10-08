- Дата публикации
Блекаут в Москве: изменит ли он течение войны и действия Кремля — эксперт
Специалист по международным энергетическим вопросам и безопасности развенчал иллюзии по поводу влияния на ход войны потенциального блекаута в столице РФ.
Потенциальный блэкаут в Москве не сможет изменить отношение Кремля и граждан РФ к войне.
Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ сказал об этом в интервью Главреду.
Аналитик считает, что это иллюзия, и призывает сосредоточиться на конкретных действиях, а не на пустых разговорах.
Почему не стоит обсуждать возможный блекаут
Гончар подчеркнул, что дискуссии по поводу вероятного отключения света в российской столице в осенне-зимний период преждевременны и бессмысленны. По его мнению, такие обсуждения лишь подражают западной логике: попытка испугать агрессора словом, что на практике почти не работает.
«Сначала нужно действовать, а потом уже информировать, а не наоборот. Лучше меньше говорить и больше делать», — заметил эксперт.
Гончар утверждает: даже если блекаут в Москве произойдет, это не изменит фундаментального отношения россиян и российского руководства к военным действиям. Он напомнил, что чрезмерное обсуждение гипотетических средств влияния, таких как украинские баллистические системы или ракеты «Фламинго», лишь приводит к увеличению вражеских ударов по украинским городам, которые являются центрами нашего оборонного производства.
«Агрессор будет продолжать войну, пока его не привести в состояние недееспособности. Разговоры на него не влияют», — резюмировал Михаил Гончар.
Системный кризис в энергетике РФ: Дефицит и санкции
Между тем ситуация в самой российской энергосистеме далека от стабильности. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что энергосектор РФ переживает глубокий кризис, вызванный внутренними проблемами.
По его данным, дефицит мощностей в стране уже достиг 25 ГВт, что делает систему очень уязвимой. Это состояние есть следствие не случайных сбоев, а масштабных системных проблем.
Из-за дефицита электроэнергии 42 региона России уже вынуждены вводить ограничения в пиковые часы — от центральных областей до Сибири и Дальнего Востока.
Коваленко подчеркнул, что международные санкции нанесли энергетике РФ «серьезный, фактически невосстановимый удар». У России отсутствуют резервы, инфраструктура деградирует, а плана выхода из кризиса нет. Он предполагает, что по сравнению с будущими энергетическими проблемами потеря нефтеперерабатывающих заводов будет казаться незначительной.
По мнению руководителя ЦПИ, руководство РФ сейчас имеет один основной план: уберечь Москву, жертвуя ради этого интересами других регионов. Санкции и удары по украинской инфраструктуре гарантируют российскому населению «холодную и темную зиму».
