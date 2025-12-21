Блекаут в США: 130 тысяч абонентов остались без света

Блэкаут в Сан-Франциско / © Twitter

Штат Калифорния столкнулся с серьезными проблемами в энергосистеме. В субботу, 20 декабря, около 130 000 домохозяйств и предприятий внезапно остались без электроснабжения, что фактически парализовало жизнь в значительной части мегаполиса.

Об этом компания коммунальных услуг Pacific Gas and Electric Company (PG&E) сообщила на своей официальной странице в социальной сети X.

Энергетики отметили, что причины инцидента устанавливаются, а аварийные бригады тесно сотрудничают с городскими властями для возобновления подачи тока.

Масштаб проблемы

Авария оказалась настолько серьезной, что задела примерно треть всех клиентов коммунального предприятия в городе. Как отмечает информационное агентствоAP , в темноте оказалась большая часть севера Сан-Франциско. Более всего пострадали густонаселенные районы Ричмонд и Пресидио, а также кварталы вокруг знаменитого парка Золотые Ворота.

Транспортный коллапс

Отсутствие электричества привело к хаосу на дорогах. По данным телеканала CBS News , в городе массово отключились светофоры, что спровоцировало многочисленные пробки. Департамент по чрезвычайным ситуациям призвал жителей воздержаться от поездок.

Кроме того, остановилась работа общественного транспорта:

закрыты некоторые станции метро;

троллейбусы и трамваи остановились прямо посреди улиц;

автобусные маршруты изменены, поскольку водители вынуждены объезжать обесточенные участки.

Полиция Сан-Франциско обратилась к водителям с просьбой быть максимально осторожными на перекрестках, которые сейчас не регулируются.

В PG&E заявили о первых успехах в ликвидации аварии. Компания сообщила, что работу электросети удалось стабилизировать и новых отключений пока не прогнозируется.

