- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 2 мин
Блэкаут в тоннеле под Ла-Маншем: тысячи пассажиров заблокированы в Британии и Франции перед Новым годом
Тысячи пассажиров, которые планировали встретить Новый год с родными, оказались заблокированы с обеих сторон Ла-Манша. В Лондоне нервы людей не выдерживают, приходится вмешиваться полиции, а водители авто застряли в безвыходной ситуации.
Железнодорожное сообщение между Великобританией и континентальной Европой остановилось в разгар праздничного сезона. Техническая авария в тоннеле под Ла-Маншем привела к отмене большинства рейсов и транспортного хаоса.
Как сообщает The Guardian , причиной коллапса стали неисправность контактной сети электроснабжения и поломка грузового поезда Le Shuttle непосредственно в тоннеле.
Компания Eurostar была вынуждена упразднить почти все дневные рейсы из Лондона, призвав пассажиров даже не приходить на вокзалы.
Безысходность в Фолкстоне
Самая сложная ситуация сложилась в британском терминале "Фолкстон", откуда отправляются платформы с автомобилями.
Сотни водителей оказались в настоящей ловушке: они уже прошли паспортный контроль и пересекли французскую зону безопасности. Поэтому физически не могут двигаться вперед (потому что поезда не ходят), но и не могут развернуться назад в Британию.
Ситуация на вокзалах
Ситуация на вокзалах становится все более напряженной. Как отмечает Reuters , на лондонском вокзале Сент-Панкрас полиции пришлось вывести мужчину, который кричал на сотрудников железной дороги: «Я просто хочу знать, увижу ли свою семью».
Люди стоят в очередях более шести часов.
"Мы, по сути, застряли", - рассказала журналистам Элисон Рейби, чья однодневная поездка в Бельгию была сорвана.
Фил Гроувз, работник британской NHS, ехавший в Париж на Новый год, пожаловался на полное отсутствие информации: "Мы стоим в гигантской очереди, и никто ничего не говорит".
Альтернативные маршруты
Операторы призывают людей отложить поездки. Тем, кто не может ждать, советуют воспользоваться паромной переправой. Порт Дувра сообщил, что паромы работают в штатном режиме и имеют свободные места для дополнительных пассажиров.
