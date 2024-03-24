Блицкриг с использованием ядерного оружия: белорусский оппозиционер о планах Путина и Лукашенко

По словам оппозиционера, власти РФ и Беларуси готовят использование ядерного оружия и "блицкриг на Вильнюс".

Диктаторские режимы Путина и Лукашенко готовят планы использования ядерного оружия и "блицкрига на Вильнюс".

Об этом заявил белорусский оппозиционер, член Объединённого переходного кабинета Светланы Тихановской Валерий Сахащик, выступая 24 марта в Варшаве на митинге, посвященном Дню Воли – 106-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

"Я это точно знаю", – цитирует Сахащика белорусское оппозиционное издание "Позірк".

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Сахащик утверждает, что "белорусские генералы со своими коллегами из Москвы рисуют стрелки на картах в сторону Вильнюса". По его словам, Путин и Лукашенко надеются, что "цивилизованный мир будет шокирован" такой эскалацией агрессии и "остановит сопротивление".

Белорусский оппозиционер предполагает, что использование ядерного оружия и нападение на Литву Москва и Минск планируют из-за неудач в войне с Украиной.

"Я, будучи специалистом военным, имея коммуникацию с коллегами во всех западных странах, уверен на 100%: Россию ждет большая военная катастрофа. Я уверен, что российские и белорусские генералы хорошо это чувствуют", — говорит Сахащик.

Напомним, Москва и Минск 25 мая 2023 года подписали документы о размещении на территории Беларуси российского нестратегического ядерного оружия.

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