Блинкен анонсировал мощную речь Байдена в Польше: о чем будет говорить лидер США

Кулеба также надеется, что речь Байдена будет мощной и повлияет на главу Кремля Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден во время своего визита в Польшу 20-22 февраля выступит с важным заявлением.

Об этом главный дипломат США сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Я очень хочу подчеркнуть, что президент будет иметь очень важную речь в Польше на следующей неделе… Никогда не лезьте впереди своего босса, он все скажет сам", – с сарказмом сказал Блинкен, после этого все присутствующие в зале начали смеяться.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также надеется, что речь Байдена будет мощной и повлияет на главу Кремля Путина.

"Я верю, что эта речь Байдена будет очень впечатляющей и будет иметь последствия для Путина", – ответил Кулеба на вопросы журналистки.

На сайте Белого дома сообщается, что выступление Байдена запланировано на вечер 21 февраля. В частности, среди звучащих тем — поддержка Украины до победного конца в войне.

"Байден выступит в Варшаве с речью о том, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию. Президент Байден даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, как вы слышали, как он много раз говорил, столько, сколько потребуется", — сказано в заявлении.

Напомним, представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что во время своего визита в Польшу президент США Джо Байден обратится к российскому диктатору Владимиру Путину и всем россиянам.

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