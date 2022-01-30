Блинкен и Лавров могут провести переговоры на следующей неделе – Нуланд

По ее словам, сейчас есть признаки заинтересованности России в обсуждении американских ответов на российские "гарантии безопасности".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести переговоры уже на следующей неделе.
Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", — сказала Нуланд.
По ее словам, сейчас есть признаки заинтересованности России в обсуждении американских ответов на российские требования по "гарантиям безопасности", которые США до этого передали РФ.
Напомним, что США и НАТО отказали России в требовании не принимать Украину в Альянс.
Ранее США направили России письменные ответы относительно "гарантий безопасности". Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" составлены в координации с Киевом.
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