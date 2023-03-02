Блинкен и Лавров впервые с начала войны встретились лично: о чем говорили

Встреча глав Госдепа США и внешнеполитического ведомства РФ была незапланированной и длилась примерно десять минут.

В четверг, 2 марта, Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первую личную встречу с начала войны, развязанной Кремлем в Украине. Она прошла в кулуарах саммита глав МИД G20 в столице Индии Нью-Дели.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Короткая встреча между Блинкеном и Лавровым была незапланированной и продолжалась около 10 минут.

Блинкен призвал Россию снова присоединиться к Новому договору о ядерном оружии START, из которого Россия официально вышла. Он также настаивал на том, чтобы Россия освободила бывшего морского пехотинца США Пола Велана, приговоренного к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, и подчеркнул неизменную поддержку союзниками США Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств России и США пообщались, но не назвали встречу полноценными переговорами.

"Блинкен попросил о контакте с Лавровым. Во время второй сессии "двадцатки" Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и тому подобное не было”, — сказала она.

В последний раз Блинкен и Лавров лично встречались на переговорах в Женеве в январе 2022 года, чуть более месяца до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит свидетельств того, что Россия действительно готова приступить к содержательным дипломатическим усилиям, чтобы остановить свою агрессию в Украине.

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