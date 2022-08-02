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Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия

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Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия

Вашингтон может использовать ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах.

Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие, при котором может быть применено американское ядерное оружие.

Трансляцию его выступления вела пресс-служба Госдепартамента.

"США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только при чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров", — сказал Блинкен.

Он отметил, что роль стратегических ядерных сил США состоит в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на США, а также на их союзников и партнеров.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия использует ядерное оружие только в том случае, если "его существование будет под угрозой".

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