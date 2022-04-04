Блинкен назвал зверства россиян в Буче "ударом под дых": Госдеп задокументирует все преступления

Блинкен назвал зверства россиян в Буче "ударом под дых": Госдеп задокументирует все преступления

Госдепартамент поможет задокументировать все зверства, которые российские военные совершили против гражданского населения Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал зверства россиян в Ирпене, Буче, Гостомеле и других городах и селах Киевской области. По словам госсекретаря, фотографии огромного количества погибших гражданских – это "удар под дых".

Об этом он заявил в интервью CNN.

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Блинкен заверил, что Госдепартамент поможет задокументировать все зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения Украины.

"С момента агрессии мы вышли и сказали, что российские войска совершили военные преступления. Мы работаем над тем, чтобы задокументировать это (военные преступления — Ред.), чтобы предоставить имеющуюся информацию соответствующим инструкциям и организациям. И за это должна быть ответственность", — отметил госсекретарь.

Он призвал не молчать о "жестокости России по отношению к Украине".

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец-то украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

После жутких кадров из Бучи США в ближайшее время введут против России дополнительные санкции.

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