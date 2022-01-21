Блинкен объяснил, как Россия может доказать свое нежелание нападать на Украину

Для этого РФ должна отвести свои войска от украинских границ.
В пятницу, 21 января, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, каким образом РФ может убедить мировое сообщество в отсутствии намерений совершить вторжение в Украину.
Об этом стало известно из трансляции его пресс-конференции, которая велась на YouTube.
По словам главы Госдепа США, чтобы убедить мир в нежелании воевать, России следует отвести свои войска от Украины.
"Если Россия действительно хочет убедить мировое сообщество в том, что у нее нет планов предпринимать агрессивные действия против Украины, ей следует начать доказывать это на самом деле — например, отведением войск от границы", — заявил Блинкен.
Также госсекретарь США подтвердил планы по продолжению переговоров после того, как Москва изучит письменные предложения Вашингтона.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном договорился о предоставлении Вашингтоном письменных предложений по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.
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