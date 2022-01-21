Блинкен объяснил, как Россия может доказать свое нежелание нападать на Украину

Блинкен объяснил, как Россия может доказать свое нежелание нападать на Украину

Для этого РФ должна отвести свои войска от украинских границ.

В пятницу, 21 января, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, каким образом РФ может убедить мировое сообщество в отсутствии намерений совершить вторжение в Украину.

Об этом стало известно из трансляции его пресс-конференции, которая велась на YouTube.

По словам главы Госдепа США, чтобы убедить мир в нежелании воевать, России следует отвести свои войска от Украины.

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"Если Россия действительно хочет убедить мировое сообщество в том, что у нее нет планов предпринимать агрессивные действия против Украины, ей следует начать доказывать это на самом деле — например, отведением войск от границы", — заявил Блинкен.

Также госсекретарь США подтвердил планы по продолжению переговоров после того, как Москва изучит письменные предложения Вашингтона.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном договорился о предоставлении Вашингтоном письменных предложений по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

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