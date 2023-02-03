Блинкен отменил визит в Китай из-за инцидента с аэростатом-шпионом в небе над США: видео

Несколько чиновников Пентагона объявили, что они исследуют таинственный летающий объект – воздушный шар-шпион, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что откладывает свой визит в Китай после инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом, который был обнаружен в полете в небе северо-западе США.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщило агентство Reuters.

Согласно сообщениям американских СМИ, Блинкен не хотел бы, чтобы обсуждение инцидента доминировало на его встречах с китайскими официальными лицами.

Накануне несколько чиновников Пентагона объявили, что они исследуют таинственный летающий объект – воздушный шар-шпион, который пересек Аляску, прошел через Канаду и был замечен в штате Монтана на северо-западе США.

#BREAKING : A China surveillance balloon spotted in skies over northern US⁰⁰ #UnitedStates | #USA

⁰A сформулированный China surveillance balón будет been hovering nad severní americký pro past pastý days, a americký government has discussed shooting to out of sky pic.twitter.com/aSyJqLXQmX — RAWSALERTS (@rawsalerts) February 2, 2023

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что официальные лица США уверены, что воздушный шар принадлежит Китаю. Об инциденте проинформировали президента Джо Байдена, его также обсудили командующий армией США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин.

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В Минобороны США считают, что нет "существенно повышенной угрозы" утечки разведданных США в Китай, потому что "официальные лица точно знают, где находится этот воздушный шар и куда он направляется". Также нет рисков для гражданской авиации, поскольку воздушный шар находится на высоте, значительно выше той, на которой летают коммерческие самолеты.

Американское правительство обсудило инцидент с китайскими властями. "Мы сообщили им о серьезности инцидента", – сказал американский чиновник. "Мы им четко сказали, что сделаем все необходимое для защиты нашего населения и территории", – добавил он.

Китай пока официально не отреагировал на этот инцидент. Однако издание Global Times, финансируемое Коммунистической партией Китая, не являясь официальным печатным органом, высмеяло инцидент.

Напомним, ранее Береговая охрана США в течение нескольких недель следила за российским судном у Гавайских островов. Считается, что это судно предназначено для сбора разведданных.

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