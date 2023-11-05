Блинкен отверг призыв Иордании и Египта о прекращении огня в Газе

Госсекретарь пояснил, что прекращение огня пойдет на пользу только боевикам ХАМАСа.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отверг призывы Иордании и Египта убедить Израиль, чтобы он прекратил операцию в секторе Газа.
Об этом Блинкен заявил во время пресс-конференции с египетским и иорданским министрами иностранных дел в городе Амман, передает Reuters.
Блинкен объяснил, что пауза в военных действиях позволит боевикам террористической группировки ХАМАС перегруппироваться и нанести новый удар по Израилю.
"Ни одна страна, ни один из нас не согласится на это. Поэтому важно подтвердить право Израиля и его обязанность защищать себя", — добавил госсекретарь.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Кроме того, мы ранее информировали, что армия Израиля, вероятно, после консультаций с США усовершенствовала свой план по ХАМАС и изменит тактику.
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