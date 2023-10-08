Блинкен подтвердил, что среди убитых и взятых в заложники в Израиле есть американские граждане

А посол Израиля в США Майкл Герцог сообщил о "десятках американцев" в заложниках.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что среди убитых и взятых в заложники террористами ХАМАС в Израиле есть американские граждане.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, 8 октября, передает The Guardian.

По словам Блинкена, правительство США получило сообщение о "нескольких американцах", убитых в боях, а также "информации о пропавших без вести американцах".

В то же время, посол Израиля в Вашингтоне Майкл Герцог сообщил, что среди заложников есть "десятки американцев".

"Присутствие граждан США среди погибших и пленных, вероятно, усилит политические дебаты в Вашингтоне по поводу ответа США на атаку ХАМАС. Пожар уже разжег ссору между республиканскими лидерами и администрацией Байдена, тогда как нынешнее отсутствие спикера-республиканца в Палате представителей на фоне внутренней борьбы внутри партии может помешать поддержке Израиля Конгрессом", – сообщает издание.

Тем временем лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призвал администрацию Байдена "оказать всю возможную помощь Израилю". Он сказал, что существует потребность в дополнительных ресурсах для укрепления израильских оборонных систем "Железный купол", "учитывая вероятность длительного взаимодействия, которое состоится в регионе".

Напомним, госсекретарь США заявил, что президент Джо Байден в ближайшее время объявит о дополнительной военной помощи Израилю.

Читайте также: