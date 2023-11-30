Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова: подробности

В преддверии Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уехал из Скопье, где проходит министерская встреча ОБСЕ, до прибытия на нее министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщают источники Европейской правды, а также информирует Радио Свобода.

По информации Европейской правды, украинская делегация еще накануне знала о таком шаге со стороны США. Впрочем, американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия.

Накануне Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Также американский госсекретарь принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого покинул Скопье.

Скорее всего, именно Блинкена имел в виду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, когда заявлял о наличии коллег, посетивших ужин, состоявшийся без Лаврова, но не останутся на пленарном заседании.

После поездки в Северную Македонию в Блинкен запланирован визит в Израиль.

“Это прекрасно быть здесь, в Скопье… со всеми нашими коллегами. Северная Македония является союзником и партнером Соединенных Штатов и всех наших союзников по НАТО. Мы видим это каждый день. Мы решительно поддерживаем работу, которую вы делаете для укрепления демократических институтов», — сказал Блинкен.

У себя в Twitter (X) он написал, что "несмотря на обструкционизм России, мы остаемся полностью преданными ОБСЕ, ее основополагающим принципам и важной проделанной работе".

Productive conversations with my counterparts на @OSCE Ministerial in Skopje today. Неоспоримый Russia's obstructionism, we remain fully committed to OSCE, его ведуться principles, а важлива робота що це achieved. pic.twitter.com/VRDH1GAB0M — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 29, 2023

Напомним, Болгария отказалась пропустить борт с министром иностранных дел Сергеем Лавров, летевшим на встречу ОБСЕ. Причиной такого решения Софии стало, что на борту находилась спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Отмечается, что из-за решения Болгарии протяженность маршрута министерского борта составила около 4000 км, путь занял более 5 часов. Самолет Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, хотя раньше ожидался маршрут через Болгарию.

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