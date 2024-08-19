Блинкен прибыл в Израиль, чтобы отвлечь еще одну большую войну: детали

Американский госсекретарь продолжает прилагать усилия по заключению соглашения о перемирии в Газе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся сегодня с визитом в Израиле, заявил, что продолжающиеся переговоры являются "возможно, последним шансом" достичь соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает Reuters.

"Это решающий момент – возможно, самая лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к длительному миру и безопасности", – сказал Блинкен во время встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Госсекретарь также отметил, что пора убедиться, что никто не предпримет никаких шагов, которые могут сорвать этот процесс.

"Мы работаем над тем, чтобы не было эскалации, чтобы не было провокаций, чтобы не было никаких действий, которые любым способом могли бы удалить нас от достижения этого соглашения, или, если уж на то пошло, эскалации конфликта в другие места", и к большей интенсивности", – подчеркнул он.

Что известно о войне между Израилем и ХАМАС

Следует отметить, что это девятый визит Блинкена на Ближний Восток после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Страны-посредники — Катар, США и Египет — после месяцев переговоров до сих пор не смогли преодолеть разногласия, чтобы достичь соглашения о перемирии в Секторе Газа.

Офис Нетаньяху по-прежнему настаивает на том, чтобы израильские вооруженные силы оставались на пограничной полосе между Сектором Газы и Египтом, известной как Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить контрабанду оружия в Газу.

Там также заявили, что Нетаньяху будет продолжать продвигать соглашение, которое позволит освободить как можно больше живых заложников и достичь военные цели Израиля, в частности, не позволит ХАМАС сохранить контроль над Газой.

Война продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и убили 1195 мирных жителей.

Жертвами той атаки стали более 1200 человек, еще более 250 захватили в заложники и вывезли в Газу. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в ней погибли около 300 военных ЦАХАЛ.

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