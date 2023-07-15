Блинкен: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников

Госсекретарь США считает, что Путину нужно убедить, что он не может победить в войне.

Долгосрочные гарантии безопасности для Украины, согласованные западными союзниками на саммите НАТО в Вильнюсе, должны "эффективнее всего убедить" российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте, пишет CNN.

По убеждению Блинкена, обязательства стран НАТО "могут быть лучшим способом убедить Путина, что он не сможет каким-либо образом продержаться дольше Украины и десятков стран, поддерживающих Украину".

По словам госсекретаря США, гарантии безопасности также могут быть "лучшим способом поскорее завершить войну".

"Пока он (Путин. – ред.) продолжает верить, что каким-то образом победит, он, скорее всего, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благополучие, а также гуманитарная помощь, вероятно, лучший способ этого достичь", – добавил Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины договорились обеспечить безопасность Украины до вступления в Альянс.

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