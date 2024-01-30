Блинкен сделал новое заявление о вступлении Украины в НАТО

Госэсретар США Энтони Блинкен подтвердил позицию официального Вашингтона о том, что для Украины остаются открытыми двери в НАТО.

Заявление об этом он сделал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"Я думаю, что процесс, который мы наблюдаем в течение рекордно короткого времени — сначала с Финляндией, а теперь со Швецией — демонстрирует, что двери НАТО открыты, они остаются открытыми, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", — подчеркнул глава американской дипломатии

Блинкен подчеркнул, что агрессия российского диктатора Воолодимира Путина побуждает страны Европы присоединяться к Альянсу, чтобы защитить своих граждан и суверенитет.

Также Блинкен заявил, если Конгресс Соединенных Штатов не одобрит новый пакет помощи для Украины, это поставит под угрозу достижение ВСУ и все международные усилия, направленные на то, чтобы Россия потерпела поражение в развязанной ею войне.

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