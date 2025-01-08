Блинкен спрогнозировал, какое мирное соглашение поможет заключить Трамп

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что будущая администрация избранного президента Дональда Трампа обеспечит Украине лучшие условия для мирного соглашения с Россией

Об этом он заявил в среду, 8 января, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже.

При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что США будут отправлять военную помощь Украине до последнего дня администрации Байдена.

Энтони Блинкен убежден, что помощь со стороны других союзников Украины, в частности Франции, также будет продолжена.

“Франция была наиболее перспективным сторонником противодействия агрессии со стороны России. Путин пытался стереть Украину с карты, ему это не удалось. Мы способствовали двусторонним соглашениям между Францией и Украиной, чтобы помочь открыть французские фирмы в Украине для будущего процветания украинской демократии”, — сказал госсекретарь США.

Напомним, на большой пресс-конференции 7 января избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что понимает чувство Путина относительно членства Украины в НАТО, и переложил ответственность за развязывание войны на своего предшественника Джо Байдена.

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