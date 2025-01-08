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Блинкен спрогнозировал, какое мирное соглашение поможет заключить Трамп

Блинкен спрогнозировал, какое мирное соглашение поможет заключить Трамп

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

США будут отправлять военную помощь Украине до последнего дня администрации Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что будущая администрация избранного президента Дональда Трампа обеспечит Украине лучшие условия для мирного соглашения с Россией

Об этом он заявил в среду, 8 января, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже.

При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что США будут отправлять военную помощь Украине до последнего дня администрации Байдена.

Энтони Блинкен убежден, что помощь со стороны других союзников Украины, в частности Франции, также будет продолжена.

“Франция была наиболее перспективным сторонником противодействия агрессии со стороны России. Путин пытался стереть Украину с карты, ему это не удалось. Мы способствовали двусторонним соглашениям между Францией и Украиной, чтобы помочь открыть французские фирмы в Украине для будущего процветания украинской демократии”, — сказал госсекретарь США.

Напомним, на большой пресс-конференции 7 января избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что понимает чувство Путина относительно членства Украины в НАТО, и переложил ответственность за развязывание войны на своего предшественника Джо Байдена.

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