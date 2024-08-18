Блинкен в девятый раз едет в Израиль: удастся ли достичь соглашения о мире в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил свой девятый визит в Израиль с начала войны в Газе, начатой 7 октября 2023 года. В этот раз его визит состоялся 18 августа с целью заключения соглашения о перемирии. Перед тем, как отправиться в Израиль, Блинкен провел два дня переговоров в Дохе, где американские, египетские и катарские посредники работали над соглашением о прекращении огня.

Об этом пишет The Times of Israel.

В ходе визита Блинкен планирует встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить детали соглашения. После этого планируются дальнейшие переговоры в Каире, а рабочие группы остаются в Дохе. Американские чиновники выражают надежду, что сделка может быть завершена до конца следующей недели.

"Мы устранили оставшиеся пробелы и заполнили их таким образом, что, по нашему мнению, в настоящее время достигнуто соглашение, которое можно закрыть, реализовать и двигаться вперед", – заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

В то же время, представители ХАМАС выразили скептицизм по поводу процесса переговоров, отмечая, что признаки прогресса могут быть "иллюзией" и что переговоры могут быть попыткой навязать американский диктат.

Напомним, конфликт между Израилем и Газой продолжается с 1948 года, когда было создано Государство Израиль. После Шестидневной войны 1967 Израиль захватил Газу, которая с 2005 года находится под контролем палестинской организации ХАМАС. ХАМАС регулярно совершает ракетные обстрелы по Израилю, а Израиль отвечает военными ударами. Перемирие и мирные переговоры часто не дают длительных результатов и ситуация в Газе остается напряженной.

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