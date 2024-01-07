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Блинкен в Турции обсудил "последние шаги" по одобрению вступления Швеции в НАТО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Блинкен в Турции обсудил "последние шаги" по одобрению вступления Швеции в НАТО

Энтони Блинкен / Фото: Getty Images

Перед чем решение задерживалось в течение 19 месяцев.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Антони Блинкен прибыл с визитом в Турцию, где обсудил "последние шаги" по одобрению турецким парламентом шведской заявки на членство в НАТО.

Об этом информирует агентство Reuters.

"В Турции мы также говорили о последних шагах в процессе ратификации вступления Швеции в НАТО в ближайшие недели", — рассказал Блинкен.

Представление отмечает, что 26 декабря комиссия по иностранным делам турецкого парламента одобрила заявку, что стало ключевым шагом на пути к расширению НАТО. Перед чем решение задерживалось в течение 19 месяцев.

Теперь для принятия решения необходимо провести голосование на генеральной ассамблее Великого национального собрания, парламента Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание НАТО из-за ракетных обстрелов Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес дал неутешительный прогноз относительно членства Украины в НАТО.

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Дата публикации
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