Блинкен вслед за Байденом отменил поездку на "Рамштайн": перенесут ли заседание

По информации СМИ, в Пентагоне решают, переносить ли заседание "Рамштайн" о помощи Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за главой Белого дома Джо Байденом также решил отменить свою поездку в Германию, где состоится заседание Контактной группы для помощи Украине в формате "Рамштайн".

Об этом на брифинге рассказал спикер Госдепа США Мэттью Миллер.

По его словам, Блинкен планировал присоединиться к Байдену в Германии после визита в Лаос. Однако, поскольку президент США не поедет в ФРГ, то глава Госдепа также вернется сразу в Вашингтон.

Как уточняет Reuters, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Байдена отложить свою поездку. "Это была бы очень важная встреча, и мы подготовили ее со всех сторон. Она будет перенесена. Но я должен откровенно сказать, что если бы в моей стране свирепствовали такие штормы, я бы тоже принял это решение", – отметил Шольц.

Или перенесут "Рамштайн"

Между тем, в Пентагоне решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн" в Германии, запланированную на субботу, 12 октября, в связи с изменением планов президента США Джо Байдена. Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает "Голос Америки".

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", — отметила пресс-секретарь Пентагона.

Отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по обороне Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения:

"Мы только сейчас это выясняем. Итак, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше".

"Пока неизвестно, состоится ли в эту субботу "Рамштайн" без присутствия Джо Байдена, или встречу решат перенести на другую дату. В Белом доме и Пентагоне говорят, что решают этот вопрос с партнерами и обещают сообщить больше деталей уже в скором времени", — добавил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х.

Ранее планировалось, что во время визита Байдена в Германию лидеры США, Германии, Франции и Великобритании проведут встречу, которая, вероятно, будет касаться Украины.

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