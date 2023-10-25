Блинкен заявил, что он не видит "возмущения и отвращения" из-за атаки ХАМАСа на Израиль

Некоторые страны Совета Безопасности ООН не видят ничего плохого в том, что боевики ХАМАСа жестоко расправлялись с мирными жителями Израиля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны ООН должны осудить атаку боевиков ХАМАСа на Израиль.

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Блинкен во время речи на заседание Совета Безопасности ООН заявил, что во время нападения погибли 33 гражданина США, информирует Голос Америки.

"Младенцев пронизывали пулями. Молодых людей ловили и расстреливали, выражая радость. Обезглавливали людей. Семьи сгорели заживо в последних объятиях. Казнили детей на глазах у родителей. Сколько заложников в Газе? Нужно спрашивать - где возмущение? Где отвращение? Осуждение этих ужасов?" - сказал чиновник.

Кроме того, шоссекретарь США заявил, что все страны имеют право на собственную защиту, а ни один член Совета Безопасности ООН не может терпеть убийство своего народа.

"Этот Совет и Генассамблея ООН неоднократно подтверждали, что все акты терроризма являются незаконными и неоправданными. Независимо от того, нацелены ли они на людей в Найроби или на Бали, происходят ли в Стамбуле или Мумбаи, в Нью-Йорке или кибуце Беэри", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что не будет встречаться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем после того, как глава ООН раскритиковал бомбардировку Израилем Газы.

Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в Совете Безопасности ООН по ситуации в Израиле. Он призвал всех, кто стремится открыть "второй фронт" против страны в поддержку террористов ХАМАСа, даже не думать об этом.

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