Блинкен заявил, что он не видит "возмущения и отвращения" из-за атаки ХАМАСа на Израиль

Некоторые страны Совета Безопасности ООН не видят ничего плохого в том, что боевики ХАМАСа жестоко расправлялись с мирными жителями Израиля.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны ООН должны осудить атаку боевиков ХАМАСа на Израиль.
Блинкен во время речи на заседание Совета Безопасности ООН заявил, что во время нападения погибли 33 гражданина США, информирует Голос Америки.
"Младенцев пронизывали пулями. Молодых людей ловили и расстреливали, выражая радость. Обезглавливали людей. Семьи сгорели заживо в последних объятиях. Казнили детей на глазах у родителей. Сколько заложников в Газе? Нужно спрашивать - где возмущение? Где отвращение? Осуждение этих ужасов?" - сказал чиновник.
Кроме того, шоссекретарь США заявил, что все страны имеют право на собственную защиту, а ни один член Совета Безопасности ООН не может терпеть убийство своего народа.
"Этот Совет и Генассамблея ООН неоднократно подтверждали, что все акты терроризма являются незаконными и неоправданными. Независимо от того, нацелены ли они на людей в Найроби или на Бали, происходят ли в Стамбуле или Мумбаи, в Нью-Йорке или кибуце Беэри", - добавил Блинкен.
Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что не будет встречаться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем после того, как глава ООН раскритиковал бомбардировку Израилем Газы.
Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в Совете Безопасности ООН по ситуации в Израиле. Он призвал всех, кто стремится открыть "второй фронт" против страны в поддержку террористов ХАМАСа, даже не думать об этом.
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