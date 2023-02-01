Блинкен заявил, что Россия также посылает Ирану военное оборудование

Между тем США и Израиль имеют взаимные обязательства по Ирану.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что агрессор Россия также передает Ирану военное оборудование. Происходит это в обмен на поставки дронов из Тегерана.

Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Иерусалиме, пишет liga.net.

"Не только Иран поставляет России сложное военное оборудование, но и Россия, в свою очередь, делает то же для Ирана. Конечно, это вызывает реальную обеспокоенность у нас и Израиля", — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США и Израиль имеют взаимные обязательства по Ирану. Блинкен отметил, что первое – препятствовать получению Ираном ядерного оружия, второе – противостоять опасным действиям Ирана в регионе и за пределами. В частности, это касается снабжения РФ беспилотников и технологий для войны.

Напомним, РФ планирует получить от Ирана ракеты, против которых ПВО Украины бессильна. Она не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитым ракетам, летящим по баллистической траектории, говорит спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

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