Блинкен заявил, что США поддерживают регулярные контакты с "Талибаном"

Блинкен заявил, что США поддерживают регулярные контакты с "Талибаном"

США обещают в дальнейшем помогать всем американцам, которые хотят покинуть Афганистан.

США поддерживают регулярные контакты с представителями радикального исламистского движения "Талибан" и готовы помочь всем американцам, которые хотят уехать из Афганистана.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа.

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что утром в четверг из Кабула вылетел дополнительный эвакуационный рейс Qatar Airways с американцами на борту.

"Мы поддерживаем регулярные — обычно ежедневные — контакты с американцами, которые остаются в Афганистане. Мы предоставили им, в частности тем, кто находился на борту этого рейса, конкретные указания и инструкции", — отметил Блинкен.

Дипломат одобрил действия "Талибана" по "облегчению" осуществление этого полета, в том числе соблюдение обязательства позволить владельцам проездных документов покинуть страну.

"Наша команда в Дохе, а также специальный представитель Залмай Халилзад в последние дни поддерживали регулярные контакты с официальными лицами движения "Талибан", — добавил госсек.

Он также заверил, что США продолжат помогать своим гражданам и другим лицам покинуть Афганистан.

"Наше послание тем, кто остается в Афганистане, простое: если вы хотите покинуть Афганистан, мы поможем вам в этом", — подчеркнул Блинкен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Талибану", который накануне объявил состав нового правительства Афганистана, "необходимо заслужить" легитимность и международную поддержку.

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