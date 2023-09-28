Блинкен заявил о принципиальных решениях, которые должны принимать украинцы

Глава Госдепа США объяснил, о чем именно идет речь, когда Байен говорит об "устойчивом и справедливом мире" для Украины.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен объяснил, о чем именно идет речь, когда США и другие западные страны заявляют о необходимости достичь в Украине устойчивого и справедливого мира, а также согласуется ли их видение со взглядами украинцев.

Об этом госсекретарь США рассказал во время мероприятия в The Atlantic в Вашингтоне, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Это предполагает две вещи. Справедлив – в том смысле, что он будет отражать основательные принципы, лежащие в основе Устава ООН – территориальную целостность, суверенитет, независимость Украины", – сказал Блинкен.

Он считает, что после достижения мира в Украине необходимо создать условия, чтобы не разрешить агрессии повториться ни через год, ни через пять.

По его словам, украинцы должны принимать фундаментальные решения самостоятельно.

Что касается разногласий во взглядах между США и Украиной, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и наша страна будут оставаться "тесно объединенными".

"Мы были и будем оставаться тесно объединенными. И то, о чем президент (Байден – ред.) неоднократно говорил, что это – принципиальное решение, которое должны принимать украинцы", – сказал Блинкен.

Отметим, что Украина отмечает: будущий мир должен обеспечивать возвращение 100% оккупированных территорий, что будет трудно достичь.

Он в очередной раз напомнил, что США будут придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины". Глава Госдепа также добавил, что усилия в этом вопросе прилагают не только США, но и десятки других стран.

Напомним, ранее в аналитическом материале ТСН.ua речь шла о том, действительно ли Байден отдан поддержке Украины. Чем сильнее США погружаются в предвыборную борьбу, тем труднее Украине удерживать американскую приверженность.

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