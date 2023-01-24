Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе — Белый дом

Координатор СНБО по стратегическим коммуникациям отметил, что Польша и Германия являются важными заинтересованными сторонами в поддержке оборонных нужд Украины.

Координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты постоянно анализируют потребности Украины и высказал мнение, что ближайшие недели и месяцы будут решающими, особенно на фронтах Донбасса.

Об этом говорилось в его интервью корреспонденту RMF FM.

"Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение — это то, что и дальше будет нужно украинцам", — сказал Джон Кирби.

Координатор СНБО по стратегическим коммуникациям подчеркнул, что Соединенные Штаты постоянно анализируют потребности Украины.

По его словам, США увеличили присутствие на европейском континенте и будут использовать механизмы на местах, чтобы удерживать эти силы на ротационной основе. Он заверил, что Штаты и дальше будут поддерживать Украину.

Говоря о дискуссии между Польшей и Германией относительно передачи танков Leopard 2, он сказал: это вопрос, что обе страны должны решить.

"Польша и Германия являются важными заинтересованными сторонами в поддержке оборонных потребностей Украины. Они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение – это то, что и дальше будет нужно украинцам. Мы вместе работаем над тем, чтобы доставить это в кратчайшие сроки", — сказал Джон Кирби.

Добавим, что есть информация о передаче Украине танков Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока воздерживается от поставок Киеву танков Leopard 2.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна якобы готова ускорить передачу техники.

Читайте также: