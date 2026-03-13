Ближайший соратник Трампа был против войны с Ираном: "утечка" из Белого дома

Вице-президент Джей Ди Вэнс скептически отнесся к удару США по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух должностных лиц Белого дома.

По словам одного из анонимных собеседников издания, Вэнс «скептически настроен», «обеспокоен успехом» и «просто выступает» против войны против Ирана.

Второй высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что роль Вэнса заключается в том, чтобы «предоставить президенту и администрации все точки зрения на то, что может произойти». Однако он добавил, что вице-президент в конечном итоге поддерживает решение, которое принимает Трамп.

Собеседник издания, который знает мнение Вэнса относительно войны в Иране, отметил, что вице-президент видел необходимость быстрого удара, поскольку задержка может привести к жертвам среди американских солдат из-за потенциальных утечек военных планов США.

Как отмечает Politico, с начала ударов по Ирану Вэнс публично поддерживал президента, но при этом не повторял его триумфальных утверждений о том, что США уже одержали победу в войне.

Издание считает, что скептицизм Вэнса относительно военного участия США в операциях за рубежом был сформирован во время его службы в морской пехоте в Ираке.

«В сочетании с его более сдержанным тоном относительно успехов операции это подпитывает спекуляции о расколе между президентом и его вице-президентом», — пишет Politico.

Издание напомнило, что это не первый случай, когда Вэнс расходится с Трампом относительно военных действий США.

Когда США бомбили хуситов в начале прошлого года, Вэнс написал в секретном чате Signal с другими должностными лицами администрации, что он считает этот шаг «ошибкой».

В первый год второго срока Трампа Вэнс часто высказывал скептицизм относительно военных действий.

После того, как США бомбили иранские ядерные объекты в июне 2025 года и после захвата США бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года, Вэнс в своих сообщениях в социальных сетях защитил эти действия, но признал, что американцы имеют причину волноваться из-за вмешательства в иностранные государства.

Напомним, ранее сообщалось, что один телефонный звонок премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху убедил президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.