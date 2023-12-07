Ближневосточное рандеву Путина: зачем действительно кремлевский диктатор посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию — AP

Путин сказал, что российско-саудовские отношения "вышли на такой уровень, какого они никогда не видели".

Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в рамках молниеносного турне, призванного повысить авторитет Москвы как ближневосточного лидера, даже несмотря на то, что война продолжается.

Об этом пишет Associated Press.

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Путин приземлился в Абу-Даби, столице Эмиратов, где проходят климатические переговоры ООН COP28. Это была его первая поездка в регион после пандемии коронавируса и вторжения в Украину в 2022 году.

Выступая в начале переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном, Путин предложил обсудить энергетическое сотрудничество, конфликт на Ближнем Востоке и "украинский кризис". Он высоко оценил нынешнее состояние отношений России с ОАЭ и приветствовал страну с проведением климатических переговоров COP28.

Владимир Путин с Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном / Фото: Associated Press

Путин, который ограничил свои заграничные поездки после отправления войск на вторжение в Украину, посетил Китай в октябре и совершил несколько поездок в бывшие советские республики за последние месяцы. Международный уголовный суд выдал ордер по его аресту в связи с войной в Украине.

Ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не подписали договор об учреждении МКС, а это значит, что они не обязаны задерживать Путина по ордеру, обвиняющему его в личной ответственности за похищение детей из Украины во время войны. Путин пропустил саммит в Южной Африке на фоне предположений, которые могут арестовать по прибытии.

Шейх Абдалла бин Заид Аль Нагаян, министр иностранных дел ОАЭ, встретил улыбающегося Путина после того, как тот спустился с трапа своего президентского самолета. Четыре истребителя Су-35 российских ВВС сопровождали его всю дорогу из России, приземлившись в коммерческом аэропорту Абу-Даби, поскольку авиабаза Аль-Дафра является главным военным центром США в регионе.

Хотя ОАЭ является союзником США, они имеют тесные связи с Россией. Они приветствовали Путина во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби салютом из 21 пушки и пролетом военных самолетов ОАЭ, выпускавших дым в цветах российского флага.

"Я рад снова встретиться с вами", — сказал шейх Мухаммед, сидя с Путиным. Позже он опубликовал заявление, в котором говорится, что они обсудили важность укрепления диалога и сотрудничества для обеспечения стабильности и прогресса.

Торжества в Эмиратах, которые возлагаются на США как своего главного партнера в сфере безопасности, подчеркивают широкие деловые связи ОАЭ с Россией, которые расширились после усиления западных санкций, направленных против Москвы. Российские комментаторы говорят, что ОАЭ является ключевым путем для России, чтобы обойти санкции.

Новый уровень российско-саудовских отношений

По прибытии Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияда он и наследный принц Мухаммед бин Салман обменялись крепким рукопожатием и улыбками, идя на встречу.

Владимир Путин с Мухаммедом бин Салманом / Фото: Associated Press

Путин сказал, что российско-саудовские отношения "вышли на такой уровень, какого они никогда не видели". Он заявил, что "очень важно обмениваться информацией и оценками того, что происходит в регионе".

Мухаммед, в свою очередь, отметил, что российско-саудовское сотрудничество способствовало укреплению безопасности на Ближнем Востоке, добавив, что "наше будущее политическое взаимодействие и сотрудничество, несомненно, окажет положительное влияние на глобальную ситуацию".

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После переговоров с участием официальных лиц обеих стран Путин и Мухаммед также пообщались за ужином лицом к лицу, чтобы обсудить войну между Израилем и ХАМАСом и "другие чувствительные вопросы международной повестки дня", по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками международных усилий по урегулированию войны между Израилем и ХАМАСом. Путин имеет тесные личные связи с обоими правителями.

Цели Путина на Ближнем Востоке

Путин пытается повысить авторитет России как посредника в конфликте на Ближнем Востоке и бросить вызов Вашингтону, представив войну как провал американской дипломатии. Он предположил, что Москва может стать посредником благодаря своим дружеским связям как с Израилем, так и с палестинцами.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

В четверг, 7 декабря, Путин продолжает свою дипломатию, принимая в Кремле президента Ирана Эбрагима Райси.

Война между Израилем и ХАМАС остается главной проблемой для Ближнего Востока, особенно для ОАЭ, достигших дипломатического признания с Израилем в 2020 году. Недавние нападения поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов также угрожают коммерческому судоходству в Красном море, поскольку ядерная программа Ирана продолжает стремительно развиваться после распада ядерного соглашения 2016 года.

Россия является частью ОПЕК+ — группы членов картеля и других стран, управляющих добычей нефти с целью повышения цен на сырую нефть. На прошлой неделе группа расширила некоторые сокращения добычи на следующий год и привлекла к ней нового поставщика нефти – Бразилию. Нефть эталонной марки Brent торговалась в среду, 6 декабря, около 77 долларов за баррель, по сравнению с почти 100 долларами в сентябре, из-за беспокойства по поводу ослабления мировой экономики.

Пресссекретарь Кремля Песков заявил, что Путин и Мохаммед обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ в ходе переговоров в среду, 6 декабря, отметив ответственность своих стран за стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Реакция мира на "выход Путина из бункера"

Визит Путина состоялся после того, как на COP28 выступил целый ряд западных лидеров, среди которых вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие, поддерживающие Украину.

Посланник США по климату Джон Керри и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посетили украинский павильон на COP28.

Позже, общаясь с журналистами, Кэрри сказал в ответ на вопрос о Путине: “Кроме того, что вы упоминаете о нем здесь, я немного забыл, что он может приехать в регион”.

“Я думаю, что в силу того, что он сделал в Украине, его присутствие может поощрить людей сделать то, что сделала Европа – самый быстрый переход на другой вид топлива в результате его действий, – сказал Керри. — Он единолично ускорил трансформацию Европы больше, чем кто-либо другой, взяв газ на вооружение”.

Украинцы, присутствовавшие на конференции COP28, выразили возмущение тем, что Путин находится в стране в то время, когда он совершает экологические преступления в их стране.

«Чрезвычайно досадно видеть, как мир относится к военным преступникам, потому что именно таков он, по моему мнению, — сказала Маргарита Богданова, работница украинского павильона на климатическом саммите COP28, вытирая слезы. — Видеть, как люди допускают таких людей, как он, на большие события, ... относятся к нему как к дорогому гостю, — это так лицемерно, по моему мнению».

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