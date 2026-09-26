Ближний Восток может накрыть ядерную гонку: разведка США предупредила о планах Саудовской Аравии

Флаг Саудовской Аравии / © Associated Press

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Конгресс США получил разведывательный документ, согласно которому Саудовская Аравия не исключает возможности в будущем разработать программу по созданию ядерного оружия.

Об этом пишет The Washington Post.

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Информация американской разведки усилила обеспокоенность части законодателей по поводу решения администрации президента Дональда Трампа помочь Саудовской Аравии развивать гражданскую ядерную программу.

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По мнению критиков соглашения, такое сотрудничество может создать условия для развития военной ядерной программы и спровоцировать новую гонку вооружений на Ближнем Востоке.

The Washington Post напоминает, что заключенное ядерное соглашение открывает американским компаниям возможность реализовывать в Саудовской Аравии проекты в области атомной энергетики стоимостью в миллионы долларов.

Администрация Трампа рассчитывает, что такое сотрудничество поможет укрепить отношения между США и Саудовской Аравией, а также не позволит Эр-Рияду углублять сотрудничество с государствами, конкурирующими с Соединенными Штатами, в том числе Россией и Китаем.

В администрации Трампа, объявляя о соглашении в июле, отмечали ее безопасность.

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«(Соглашение — ред.) будет способствовать укреплению безопасности США и региона за счет соблюдения высоких стандартов ядерной безопасности, защиты и нераспространения, а также укрепления конкурентоспособности Соединенных Штатов в области гражданских ядерных технологий», — заявляли в администрации Трампа.

В то же время все большее число законодателей от Демократической партии выражают обеспокоенность положениями договоренностей. В частности, их беспокоит возможность обогащения урана в Саудовской Аравии до 20%.

По их мнению, это может усилить риск того, что часть ядерных материалов в будущем будет использована в военных целях.

Конгресс США проводит 90-дневный период рассмотрения соглашения. При достаточной поддержке законодатели могут принять закон, который заблокирует ее реализацию.

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В пятницу группа сенаторов-демократов во главе с Эдом Марки и Джеффом Меркли обратилась с письмом к государственному секретарю США Марку Рубио.

«Этот соглашение администрация Трампа отходит от прецедента, соглашаясь на более мягкие ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия», — заявили сенаторы.

По словам источников, Государственный департамент США также принимал участие в подготовке секретных документов, которые в прошлом месяце были переданы Конгрессу.

В то же время, собеседники WP отмечают, что в Госдепартаменте, похоже, более уверены в эффективности мер безопасности, предусмотренных соглашением, а также в гарантиях, предоставленных правительством Саудовской Аравии.

The Washington Post отмечает, что не получило прямого ответа от саудовского правительства на запрос относительно этих оценок. В то же время, Кабинет министров передал изданию предварительные заявления министра энергетики Абдулазиза Бир Салмана.

Ранее он подчеркивал, что ядерная программа Саудовской Аравии будет «мирной» и будет разрабатываться «с высоким уровнем ответственности и прозрачности».

В свою очередь, в Государственном департаменте США заявили The Washington Post, что Соединенные Штаты «не поддерживают и не будут поддерживать саудовскую программу создания ядерного оружия».

Ранее сообщалось, что Сейм Литвы поддержал дальнейшее рассмотрение поправки к Конституции, предусматривающей отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз.

Мы ранее информировали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о признаках строительной активности на горе Пикекс в Иране.

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