Близнецов вырвало из рук: число погибших в результате аномального наводнения в Теннесси возросло до 22

Близнецов вырвало из рук: число погибших в результате аномального наводнения в Теннесси возросло до 22

Многие граждане не знают, пережили ли их близкие беспрецедентное наводнение.

В американском штате Теннесси в воскресенье, 22 августа, число погибших в результате наводнения возросло до 22, еще около полсотни человек считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет The Associated Press.

Отмечается, что рекордно сильные дожди ударили преимущественно по сельской местности, размыв дороги и повредив вышки сотовой связи и телефонные линии.

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Стихия смыла дома с фундаментов, на фотографиях с места происшествия видно разбитые автомобили и разрушенные предприятия и жилые помещения. Многие граждане не знают, пережили ли их близкие беспрецедентное наводнение.

Между тем на платформе GoFundMe жители штата начали собирать средства на погребение погибших, среди которых 7-месячные близнецы, вырванных из рук отца потоком воды.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в субботу менее чем за 24 часа в округе Хамфрис выпало до 43 сантиметров дождя, что побило рекорд Теннесси по суточному количеству осадков.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, большинство пропавших без вести живут в районах, где вода поднялась быстрее всего. Их имена, в частности, размещены на доске в окружном центре неотложной помощи.

В марте в американском штате Теннесси также зафиксировали рекордные дожди и наводнения, что затопили дома и дороги. Тогда стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек.

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