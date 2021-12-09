Блогер-дайвер помог найти тела юноши и девушки, пропавших 21 год назад

Блогер составил список ближайших водоемов и стал исследовать дно с помощью специального оборудования.

В Теннесси, США, ютубер, занимающийся дайвингом, обнаружил машину с останками юноши и девушки, утонувших 21 год назад.

Об этом сообщает NBC News.

18-летнюю Эрин Фостер и 17-летнего Джереми Бехтела последний раз видели 3 апреля 2000 года после того, как они вышли из дома Фостер. После этого молодые люди исчезли, и полиция так и не смогла их найти. В течение многих лет в их деле не было никаких доказательств.

Дайвер и автор YouTube-канала Джереми Сайдс, занимающийся поиском пропавших людей, начал собственное расследование. Он составил список водоемов города и окрестностей. Он на лодке стал прочесывать дно с помощью специального оборудования.

На прошлой неделе аквалангист Сайдс нашел автомобиль, на котором ехали Фостер и Бехтел, на дне одного из водоемов. Полиция подтвердила, что автомобиль принадлежал Фостер. Внутри машины обнаружили останки тел двух человек. В настоящее время эксперты готовятся провести анализ ДНК. О находке уже сообщили семьям погибших.

"С одной стороны, я очень рад, что смог их найти. В то же время, мне так жаль, что они там оказались. Я не могу поверить — прошло более 20 лет, как они сидели там и ждали, пока кто-то их найдет", — сказал Сайдс. .

Фото: White County Sheriff's Office

Местный шериф Стив Пейдж рассказал, что аквалангисты прочесывали этот водоем 20 лет назад, разыскивая погибших, однако ничего не обнаружили.

Напомним, что в Британии убийцу 86-летней женщины удалось найти спустя 20 лет после преступления благодаря анализу ДНК.

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