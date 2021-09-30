Блогер из Таджикистана имитировал оральный секс на фоне храма Василия Блаженного в Москве

Девушка, которую он пригласил для фотосессии, была одета в куртку с надписью "Полиция".

В Москве задержали таджикского блогера Руслана Бобиева, который вместе с девушкой в полицейской куртке провел "интимную" фотосессию на фоне храма Василия Блаженного возле Красной площади.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

На распространенном в соцсетях Instagram и TikTok снимке Бобиев вместе с девушкой сымитировал оральный секс на фоне храма: девушка стоит на коленях перед блогером, а он держит ее за волосы. "Трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить", — подписал он провокационное фото.

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После этого Instagram Бобиева из 100 тысячами подписчиков был заблокирован, а снимок удален из всех его аккаунтов.

Через некоторое время Бобиева и девушку-модель задержала полиция. В отношении него составлены административные протоколы по статьям о сопротивлении полиции при задержании и нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания. Девушке предъявили обвинение в незаконном ношении полицейской формы.

Теперь таджикского блогера могут депортировать из России.

Напомним, ранее в российском МВД приняли решение о "нежелательности пребывания" в стране белорусского комика Идрак Мирзализаде и пожизненно запретили ему въезд в РФ.

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